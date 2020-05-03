Ömer Döngeloğlu öldü mü? Ömer Döngeloğlu neden öldü, kaç yaşındaydı? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Coronavirüs tedavisi gören İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu vefat etti. Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Başakşehir Hastanesi'nde tedavi altında olduğu açıklanmıştı.

ÖMER DÖNGELOĞLU ÖLDÜ MÜ?



Son dakika gelen bilgilere göre; Corona virüs tedavisi gören İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nun vefat haberi geldi.

ÖMER DÖNGELOĞLU KİMDİR?

1968 doğumlu olan Ömer Döngeloğlu İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu’nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalıştı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.

Ömer Döngeloğlu evli ve beş çocuk babasıydı.