Ömer Döngeloğlu neden yok, korona virüse mi yakalandı? Ömer Döngeloğlu kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı…

Ömer Döngeloğlu korona virüse mi yakalandı? Sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından gündem konusu oldu. Ünlü ilahiyatçı her sene Ramazan ayında yaptığı iftar ve sahur programlarıyla biliniyor. Ömer Döngeloğlu kimdir, kaç yaşında? gibi soruların yanıtı arama motorlarında aratılıyor. Döngeloğlu bu sene Ramazanın ilk gününde ekranlarda değildi ve ekranlarda olmama sebebi de ortaya çıktı. Ömer Döngeloğlu neden yok? sorusunun yanıtı haberimizde…

ÖMER DÖNGELOĞLU KORONA VİRÜSE Mİ YAKALANDI?

İftar ve sahur programlarında yaptığı sohbet ve okuduğu dualarla bilinen ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu bu sene Ramazanın ilk gününde ekranlarda değildi. Ünlü ilahiyatçının koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Döngeloğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Başakşehir Hastanesi'nde tedavi altında olduğu belirtildi.

Radyo TV Program Yapımcısı Niyazi Gedik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hocamız, hemşehrim ve abim Ömer Döngeloğlu hafif seviyede korona hastalığı geçirmekte olup hastanede tedavi görmektedir. Özellikle yazdığı mesajı sizlerle paylaşıyorum ki bunun dışında haberlere itibar edilmesin. Hocamıza ve tüm hastalarımıza dua edelim" dedi.

Gedik, yanlış anlamalar olmaması için de Döngeloğlu ile aralarında geçen yazışmanın fotoğrafını da yayımladı.

ÖMER DÖNGELOĞLU KİMDİR?

Ömer Döngeloğlu 1968 yılında Zile, Tokat’ta doğmuştur. İlahiyatçı, yazar, program yapımcısı ve sunucusu olan Döngeloğlu Kanal 7 kanalında yaptığı dini programlarla tanınmaktadır.

İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu’nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalıştı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.

Hali hazırda İstanbul'da yaşamakta olup evli ve beş çocuk babasıdır.