60 milyonluk borç mirası ortalığı karıştırdı! Kızına dava açıldı

Sabah gazetesinden Ali Oktay'ın haberine göre, yaklaşık 60 milyon lira borcu olduğu iddia edilen Ömer Coşkun'un iki kızından biri olan Fatma Nur Coşkun, babasının ölmeden önce isteği üzerine araçları başkalarına sattığını ve parasını da babasına verdiğini belirterek araç alım-satımından dolayı kimseye bir borcunun olmadığını iddia etti.

İNKAR ETTİĞİ İÇİN TAZMİNAT ÖDEYECEK

Davalı Fatma Nur Coşkun'un avukatı davanın reddini istedi. Ancak iki ay önce kararını açıklayan mahkeme, Fatma Nur Coşkun'un davacı ANC Tarım Ürünleri'ne 27 adet araç satışından dolayı 1 milyon 279 bin lira ile borcu inkâr ettiği için 255 bin lira icra inkâr tazminatı ödemesine karar verdi.

BORCU REDDETTİĞİ İÇİN ÖDEMEYEBİLİR

Ömer Coşkun'un eşi Mine Coşkun ile kızı Fatma Nur Coşkun'un mirası reddettiği, diğer kızı Sümeyra Coşkun'un ise babasının mirasını kabul ettiği daha önce kamuoyuna yansımıştı. Mirası reddettiği için Fatma Nur Coşkun'un 1 milyon 534 bin liralık borcu ödemeyebileceği öğrenildi.

Dr. Ömer Coşkun, böbrek yetmezliği sonucu iki yıl önce hayatını kaybetmişti.