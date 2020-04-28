Ömer Çelik'ten MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı saat 15.00'te başladı ve 17.00'de sona erdi. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor.



Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar;

27 NİSAN E-MUHTIRASI

27 Nisan Muhtırası Türk siyasi tarihinin dönüm noktasıdır. Türkiye'yi geriye götürmek isteyen bir girişimdi. O muhtıra kabul edilmedi, kağıt parçası oldu.

BARONUN SKANDAL AÇIKLAMASI

Bu metni yazanlar nasıl hastalıklı zihin yapısı içindeyse Diyanet İşleri Başkanımızın bir müddet sonra meşalelerle cadı diye kadın yakmaya davet edeceğinden bahsediyor. İnsanlık dışı çok metin gördüm, hukuk düşmanı çok metin gördüm ama Ankara Barosu'nun yayınladığı islamofobik, hukuk düşmanı, nefret düşmanı bir metin görmedim. Tüm bu çirkinliklerin ötesine geçen bir metin olmuştur.

'Kan kokan zihniyet' demek laiklik midir?

Diyanet İşleri Başkanı yasal görevini yaptı.

Bir hukuk kurumunun böyle bir şekilde anılması, bunun sorumluları kimse onlar için utanç vesilesidir.

İkinci bildiride de aynı faşist zihniyeti devam ettirmişler.

Bazı CHP'li vekillerin Ankara Barosu'na destek verdiğini gördüm. Demokratik siyasette, siyasi meşruiyete böyle bir şeye destek vermesi mümkün değil.