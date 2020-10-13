Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız 18 Ekim'de Şırnak, 24 Ekim'de Kayseri, 25 Ekim'de Malatya il kongrelerimize katılacak." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Haydut devlet Ermenistan'a karşı sesini yükseltmeyenlerin ateşkes çağrısı yapmaları hukukun açık ihlalidir."

"Cumhur İttifakı açısından erken seçim söz konusu değildir."

"(Oruç Reis ile ilgili dış tepkiler) Sanki her biri Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılmış. Biz kendi kıta sahanlığımız içinde arama yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Atatürk’ün Yurtta Sulh Cihanda Sulh ilkesine bağlıdır. Ama müzakerenin değerini bilmeyen, KKTC’nin haklarını gasp etmeye çalışan bir güç varsa sahada cevap verecek kudrete sahibiz. "