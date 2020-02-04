AK Parti MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar...
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 18.40'ta başladı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ
Vatandaşlarımız başarılı bir operasyonla tahliye edildi.
Türkiye Çin ile dayanışma içinde olduğunu gösterdi.
İDLİB'DE REJİM SALDIRILARI
Esad rejimi mutabakatı her zaman bozdu
Yeni askeri unsurlarımız bölgeye sevk edildi.
Rusya'ya resmi olarak 2 kez bilgi verildi.
54 rejim hedefi imha edilmiştir.
Karşılık verildi, verilmeye devam edilecek
RUSYA'NIN 'HABER VERİLMEDİ' İDDİASI
Rusya'nın iddiası doğru değil, 2 kez bilgi verildi.
İNGİLTERE'NİN BREXIT KARARI
Ülke iç tehditlerle karşı karşıya
TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ
Türkiye düşmanlığı, İslam düşmanlığı istismar ediliyor
Görünmez Berlin Duvarları Avrupa'yı paramparça edecek.
Türkiye tepkisini net ortaya koydu.
ABD'NİN FİLİSTİN'İ İŞGAL PLANI
BM kararlarına uygun bir çözüm bulunmalı
ABD bununla tarafsızlığını kaybetti
detaylar gelecek...