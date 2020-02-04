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  3. AK Parti MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar...

AK Parti MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar...

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 18.40'ta başladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Vatandaşlarımız başarılı bir operasyonla tahliye edildi.

Türkiye Çin ile dayanışma içinde olduğunu gösterdi.

İDLİB'DE REJİM SALDIRILARI

Esad rejimi mutabakatı her zaman bozdu

Yeni askeri unsurlarımız bölgeye sevk edildi.

Rusya'ya resmi olarak 2 kez bilgi verildi.

54 rejim hedefi imha edilmiştir.

Karşılık verildi, verilmeye devam edilecek

RUSYA'NIN 'HABER VERİLMEDİ' İDDİASI

Rusya'nın iddiası doğru değil, 2 kez bilgi verildi.

İNGİLTERE'NİN BREXIT KARARI

Ülke iç tehditlerle karşı karşıya

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

Türkiye düşmanlığı, İslam düşmanlığı istismar ediliyor

Görünmez Berlin Duvarları Avrupa'yı paramparça edecek.

Türkiye tepkisini net ortaya koydu.

ABD'NİN FİLİSTİN'İ İŞGAL PLANI

BM kararlarına uygun bir çözüm bulunmalı

ABD bununla tarafsızlığını kaybetti

detaylar gelecek...


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