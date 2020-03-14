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  3. Olumsuz hava feribot seferlerini vurdu! Bursa-İstanbul deniz otobüslerinde sefer iptalleri

Olumsuz hava feribot seferlerini vurdu! Bursa-İstanbul deniz otobüslerinde sefer iptalleri

Olumsuz hava feribot seferlerini vurdu! Bursa-İstanbul deniz otobüslerinde sefer iptalleri

Olumsuz hava koşulları nedeniyle, Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın yapılacak bazı seferleri, iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın yapılacak bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

AA'nın aktardığı haberde, BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın saat 08.00, 09.30, 13.00, 16.00 ve 18.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan çıkarıldı.

Ayrıca 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 10.30, 13.00, 15.30, 18.30 ve 20.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak.


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