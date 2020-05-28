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  3. Bakan Koca John Hopkins Üniversitesi verilerini açıkladı
28 Mayıs 2020 Perşembe 13:51 | Son Güncelleme:

Bakan Koca John Hopkins Üniversitesi verilerini açıkladı

Bakan Koca John Hopkins Üniversitesi verilerini açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, "Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2,8. Bu oran İngiltere'de 14,1. İtalya'da 14,3. Fransa'da 15,5. ABD'de ise 5,9" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza'nın, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin açıklamasını kendi Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında, "Ölüm oranları da Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2,8. Bu oran İngiltere'de 14,1. İtalya'da 14,3. Fransa'da 15,5. ABD'de ise 5,9. ABD Dışişleri eski Bakan Yardımcısı Matthew Bryza" dedi.


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