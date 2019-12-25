Ölüm imalathanesinde 'marpuc'a sıkıştı!

DEVRİM TOSUNOĞLU

İstanbul Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube ekipleri, son dönemde çok ilgi gören nargile kafelere sahte tütün servis edileceği üzerine çalışma başlattı. İnsan sağlığına zararlı nargilelerin Güngören’de bulunan bir apartmanın çatı katında üretildiği bilgisi alan polis harekete geçti. Tek kaçış noktası olan merdivenleri tutan polis, kapıyı kırarak içeri girdi.

YANLIŞ YÖNLENDİRDİ

Sağlıksız ortamda üretilen nargilelerin yerlere saçıldığı çatı katında bir kişi önceden hazırlanan ve çatıya çıkan geçitte sıkışmış halde yakalandı. Suriye uyruklu olan O.M., kendisinden başka 3 kişinin de olduğu ve kendi aralarında “Marpuc” olarak adlandırdıkları gizli geçitten çatıya çıktıklarını söyledi.

YILBAŞI İÇİN SATACAKLARDI

Baskında 5 ton kaçak nargile tütünü, 826 bin adet etiket ve poşet, 105 kilo kalın kıyılmış tütün, 600 kilo glikoz maddesi, 150 kilo aroma, 11 adet elektronik makine ve tartım cihazları ele geçirildi. Polis, yılbaşı gecesi için özel olarak hazırlanan nargilenin üretildiği yerleri kamerayla kayıt altına aldı.