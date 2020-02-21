Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1029
  • 6,6299
  • 323.143
  • 116829
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Ölü ve yaralılar var... Karabük'te feci kaza!

Ölü ve yaralılar var... Karabük'te feci kaza!

Ölü ve yaralılar var... Karabük'te feci kaza!

Karabük'te, kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak karşı yönden gelen bir otomobile, ardından da yol kenarında yürüyen kişiye çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Karabük Balıklarkayası mevkiinde meydana geldi. Safranbolu´dan Karabük istikametine giden Yusuf Meral yönetimindeki 78 AG 045 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşarak karşı istikametten gelen Yunus Başaran'ın kullandığı 37 HH 865 plakalı otomobile, ardından da yol kenarında yürüyen Özgür Ünal´a çarptı. Kazada, Meral´in kullandığı otomobilde bulunan Ünal Baltacı olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Özgür Ünal, Yusuf Meral, Yunus Başaran ve Sinan Civelek, çevredekiler ve sağlık ekiplerince yolun karşısında bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Sinan Civelek ve Yusuf Meral özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)


Zerrin Özer Murat Akıncı'yı affetti! Yeniden görüşüyorlar
Aylin Mavi'nin yüzünü ilk kez gösterdi!
'Bahar rolü hasta etti'
Cem Yılmaz açıkladı: Serenay ile evlendik!
10 yıl sonra bir arada
<p>Rusya ve Esad rejimine ait savaş uçaklarının bombardımanı nedeniyle İdlib'den kaçan siviller, Tür

Ölümden kaçış konvoyu! İdlib'den göç sürüyor...

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Kar savaşçıları'nın Ilgaz ve Küre dağlarında kar mücadelesi

Gribe karşı birebir yapımı çok kolay! İşte şifalı çay...