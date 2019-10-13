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Olgunlaşma enstitüleri 'kültür üsleri' olacak

Olgunlaşma enstitüleri 'kültür üsleri' olacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İstanbul’daki Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen ‘Olgunlaşma Enstitüleri Kurumsal Dönüşüm Toplantısı ve Hafıza Sergisi’nin açılışı yapıldı.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, geleneksel Türk kıyafetleri, nakışları ve kasnaklara gerilmiş eserleri yakından inceledi. Serginin açılışında konuşan Emine Erdoğan, olgunlaşma enstitülerinin yakaladığı başarıyı, ‘Türk iğnesinin mucizesi’ ifadesiyle özetleyerek şöyle dedi: “Olgunlaşma enstitülerimiz, Anadolu’ya has kumaş ve desen çeşitlerinin izinin sürüldüğü, kültürün muhafaza edildiği birer üs haline gelecek.” 

2023’te yüzen sergiler

Yüzen sergi önerisinde bulunan Erdoğan, “Cumhuriyetimizin 100. yılında, 2023’te, olgunlaşmanın yeni ruhu ve tasarımlarını, Tarsus Gemisi’ne yükleyerek, Akdeniz limanlarında sergiler düzenleyelim. Her şeyin birbirine benzediği bu kültürel kuraklıkta, Tarsus Gemisi’ne yüklenecek enerjinin, dünyanın sanat nabzını hızlandıracağını düşünüyorum” ifadesini kullandı. Programa Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak da katıldı. 

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