Öldürülen Mavi kategorideki terörist, 3 asker ve 1 sivili şehit etmiş

Tunceli Valiliği, 5 gün önce merkez kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan operasyon kapsamında teröristlerle çıkan sıcak temasta 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Etkisiz hale getirilen teröristlerden Doğan-Serhat kod adlı Celal Kaya’nın 1 milyon 500 bin ödülle mavi kategoride arandığı ve sözde Doğu Cephe Sorumlusu olduğu belirlenmişti. Yine teröristlerden ’Baran’ kod adlı Haydar Gül’ün ise 600 bin TL ödülle turuncu kategoride arandığı ve sözde Doğu İl Merkez Sorumlusu olduğu tespit edilmişti.

O hain, 3 askerimizi ve 1 sivili şehit etmiş

Teröristlerden mavi kategorideki Celal Kaya’nın Tunceli dışında, Gümüşhane Trabzon, Erzincan ve Ordu’nun da aralarında bulunduğu bazı illerde çok sayıda eyleme karıştığı ortaya çıktı.

20 yıldır terör örgütü içerisinde yer aldığı da belirlenen terörist Kaya’nın, 2016 yılında Ordu’nun Mesudiye İlçesinde 3 askerin şehit edilmesi, 2 askeri yaralanması, Erzincan’ın Kemah ilçesinde 1 sivilin şehit edilmesi, 1 sivilin yaralanması, Trabzon’da Düzköy Jandarma Komutanlığı’na yönelik EYP’li saldırı, Gümüşhane Şiran’da sivilleri gasp başta olmak üzere, çok sayıda aracın yakılarak gasp edilmesi olayları dahil 10 farklı eylemde kendinin yer alıp planladığının tespit edildiği öğrenildi.

Ayrıca mavi kategorideki teröristin 2014 yılında içerisinde İl Jandarma Komutanının bulunduğu aracın geçişi sırasında tuzakladığı EYP’yi patlattığı, olayın maddi hasarla atlatıldığı, yine Tunceli’de 2 askerin yaralandığı olay ile Pülümür yolu üzerinde çok sayıda yol kesme ve araç yakma olaylarına karıştığı alınan bilgiler arasında yer aldı kayıtlarda yer aldı.

Turuncu listedeki terörist, 4 işçiyi kaçırmış

Örgütün sözde Doğu İl Merkez Sorumlusu olduğu belirlenen ve ölü olarak ele geçirilen "Baran" kod adlı teröristin 2012 yılında yol yapım çalışmasında görev alan 4 işçiyi kaçırıp, araçları yaktığı, aynı zamanda çok sayıda yol kesme, araç yakma gibi olaya karıştığının tespit edilerek kayıtlara geçtiği öğrenildi.Diğer etkisiz hale getirilen teröristlerin de kimliklerinin tespitinin yapıldığı ve katıldığı eylemleri belirlendiği bildirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 1 adet biksi makineli tüfek, 5 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 1 adet sırt telsizi, 8 adet fünye, 10 gram TNT patlayıcı ile birlikte çok sayıda mühimmat ele geçirilmişti.

(AA)