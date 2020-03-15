Öldüren yumruğa 8 yıl
Ters yöne giren sürücü, tepki gösteren yayayı yumruklayarak öldürdü. Maktule yardım etmek yerine kaçan zanlı, 8 yıl 4 ay hapse çarptırıldı.
İstanbul Gaziosmanpaşa’da geçen yıl 2 Haziran’da Sadık Yüksek (53), ters yolda aracıyla ilerleyen İsmail Y.’ye tepki gösterdi. Yol ortasında aracını duran maganda, yayayı yumrukladı.
Yere düşen Yüksek, kafasını betona çarptı. Beyin kanaması geçiren adam, 4 gün sonra hayatını kaybetti. Tutuklanan sürücü ifadesinde, maktulün küfür etmesi üzerine aşağı indiğini belirterek, “Vurduğumu hatırlamıyorum. Dengesini kaybedip düştü” diye konuştu.
HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ YOK
Mahkeme, sanığı 10 yıl hapse çarptırdı. Sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan mahkeme, cezayı 8 yıl 4 aya düşürdü. Kan aktığını görüğü halde maktulü bırakıp kaçan zanlıya haksız tahrik indirimi ise uygulanmadı. w DHA