Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8158
  • 7,4344
  • 380.418
  • 103024
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Öldü iddiaları gündemdeydi... Haftalar sonra ortaya çıktı
24 Mayıs 2020 Pazar 15:52 | Son Güncelleme:

Öldü iddiaları gündemdeydi... Haftalar sonra ortaya çıktı

Öldü iddiaları gündemdeydi... Haftalar sonra ortaya çıktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un öldü mü sorusu gündemden düşmezken, haftalar sonra 2. kez ortaya çıktı. Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, geçtiğimiz ay "öldü" iddialarından 3 hafta sonra bir fabrika açılışında görülmüştü. Bu karelerin servis edilmesinin ardından bir daha görülmeyince de 'dublör' iddiaları dahi ortaya atılmıştı.

Kore (Kuzey) Merkezi Haber Ajansındaki (KCNA) habere göre, en son bu ayın başında gübre fabrikasının açılışına katılarak kamuoyu önüne çıkan Kim, askeri bir toplantıya başkanlık etti.

Toplantıda ülkenin nükleer savaş caydırıcılığını artırma ve stratejik silahlı kuvvetlerin yüksek alarm operasyonuna sokulmasına yönelik yeni politikalar ortaya konuldu.

Ülkeyi tehdit eden yabancı güçleri caydırma yeteneklerinin artırılmasının tartışıldığı toplantıda, ABD ve Güney Kore askerlerine açıkça atıfta bulunuldu.

Toplantının ne zaman yapıldığına dair bir bilgi paylaşılmadı.

- Kim hakkındaki söylentiler

Geçen ay, Kim'in sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler çıkmıştı.

Söylentilerin ardından Kim'in, bu ayın başında başkent Pyongyang'da gübre fabrikasının açılışını yaparken çekilen fotoğraf ve videoları yayımlanmıştı.

Kim'in ortaya çıkması, hakkındaki spekülasyonları sonlandırsa da bazı yorumcular, yürüyüşünde bir tuhaflık olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore liderinin ameliyat olmadığını açıklamıştı.

- Nükleer müzakereler

Kuzey Kore ile ABD arasında Şubat 2019'dan bu yana aksayarak da olsa devam eden nükleer müzakereler, İsveç'te 5 Ekim 2019'da yapılan çalışma düzeyindeki toplantılarda kesilmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, müzakereleri yeniden başlatmak üzere ABD yönetimine somut öneriler sunması için 2019 sonuna kadar süre tanımış, aksi halde nükleer ve kıtalar arası güdümlü füze denemelerini sürdürecekleri uyarısında bulunmuştu.


Trump'ın önerdiği ilaç fiyasko çıktı... Ölüm oranları arttı!
Film gibi olay: Ekmek almak için evden çıktı, başına gelmeyen kalmadı
Yok böyle canilik! Köpeklere yakalatıp öldürdüler
O görüntüleri sosyal medyada paylaşmışlardı! 'Tutkunlar çetesi' çökertildi
Meclis Başkanı Şentop'tan eleştirilere yanıt... ‘Tuhaf karşılıyorum‘
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ünlüler'den Ramazan Bayramı paylaşımları: Bu bayram evdeyiz, sağlığımız yerindeyse daha ne isteriz!

Şanlıurfa'da tarım işçileri bayramı tarlada çalışarak geçiriyor