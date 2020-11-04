Olası Marmara depremine ilişkin çarpıcı açıklama: "Dalgalar 200 metre içeri girebilir"

İzmir depreminin ardından gözler yeniden olası Marmara depremine çevrildi. Marmara'da beklenen depremin olması halinde özellikle İstanbul'da, büyük dalgalardan ziyade dalgayla beraber içeri girecek olan suyun 200 metre seviyesine varabileceği kaydedildi.

DHA'da yer alan habere göre, Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Ergin Ulutaş, olası Marmara depreminde deniz içi heyelan olma ihtimali olduğunu ve ciddi tsunami etkisi olacağını belirtti.

Ulutaş çok büyük dalgalar yerine suyun içeri çekilme seviyesine dikkat çekerek, "Özellikle Marmara sanayi kuruluşlarının bol olduğu, limanların ve işletmelerin olduğu bir yer. Böyle bir yerde eğer dalgalar içeri girecek olursa 200 metre kadar girme ihtimali olası." şeklinde konuştu.

"BUGÜN ÇOK DAHA YAKIN"

İstanbul'daki olası depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunan bir diğer isim ise Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEMAR) Müdürü Prof. Dr. Samet Arslan oldu.

Prof Dr. Aslan; deprem zamanından ziyade, depremin şiddetini tahmin etme olasılığının yüksek olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"İstanbul depremi 1 ay önce çok yakındı, bugün çok çok daha yakın. 'Şu gün deprem olacak' deme şansımız yok ama şiddetini tahmin etme yeteneğimiz biraz daha fazla. İstanbul'da bina stoğumuz çok kötü durumda. Vatandaşa ait binalarımız maalesef afet direncinden uzak. Bir depremde çok ciddi kayıplar olacak gibi görünüyor."

Bunun yanı sıra; devletin bunlara yetişmesinin zorluğundan bahseden Aslan, "Vatandaş kendi önlemini kendisi alacak. Depremden korunabilmek için cep telefonu, otomobil alırken gösterilen hassasiyetin ev alırken de gösterilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"ZAMAN GİTTİKÇE KISALIYOR"

Prof Dr. Aslan, Marmara depreminin İzmir depreminin şiddetinden daha fazla olacağına vurgu yaparak, "İstanbul'da en azı 7.2, 7.3'ün üzerinde depremi beklemek lazım. Zaman gittikçe kısalıyor. Depreme etki eden parametre sayısı çok fazla. Gökyüzündeki gök cisimlerinin hareketlerinden tutun da Pasifik'teki bir nükleer bomba denemesine kadar her şey depremi tetikleyebiliyor." dedi.

Aslan, İstanbul'daki depremin biraz geciktiğini ifade etti ve ekledi:

" Bir yerde bir deprem olmuşsa orada yine deprem olacak demektir, bu kesin. Ne zaman olacak onu bilmiyoruz sadece."