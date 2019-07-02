Olan çocuklara oluyor! Yağmur Aşık sinir krizleri geçirdi!

Çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla ‘basit yaralama ve kötü muamele’ suçundan 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Yağmur Aşık, çocuklarının elinden alınırken sinir krizi geçirdi.

“USULSÜZ BİR ŞEKİLDE KARDEŞLERİ BİRBİRİNDEN AYIRDILAR”

Eski Futbolcu Emre Aşık, Arnavutköy'de oturan Yağmur Aşık'ın evine haciz memurları ve polis eşliğinde gitti. Ancak Yağmur Aşık ile aralarında çocukların teslimi sırasında tartışma yaşandı. İki çocuğun Emre Aşık’a teslimi sırasında Yağmur Aşık’ın sinir krizleri geçirdiği kameralara yansıdı.

Yağmur Aşık, “Şimdi ne olacak? Yalancı şahitlerle benim çocuklarımı benden aldılar. Ara kararla usulsüz bir şekilde kardeşlerin birbirinden ayrılmasına sebep oldular. Madem böyle bir şey varsa neden küçük çocuğum bende kalıyor. Buradaki tek amaç aldığım nafaka ve alacağım tazminattır. Bu tazminatın miktarını açıklayacağım. Açıkladığım zaman bunların nasıl şeytanlar olduğunu göreceksiniz” dedi.

Öte yandan 6 yaşındaki çocuğun, ‘gitmek istemiyorum ben, babam benim kulağımı çekti. Annemle kavga ediyordu” dediği duyuldu.

NE OLMUŞTU?

Yağmur Aşık hakkında Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi’nde geçen ay çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla ‘basit yaralama ve kötü muamele’ suçundan 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Davanın ardından Emre Aşık, avukatı Funda Sadıkahmet Alp aracılığıyla boşanma davalarının görüldüğü İstanbul Aile Mahkemesi’ne bir dilekçe vererek çocuklarının geçici velayetini istedi. Mahkeme, tarafların 6 yaşındaki oğlu ile 2.5 yaşındaki kızlarının velayetini baba Emre Aşık’a, 1.5 yaşındaki küçük kızın velayetini de Yağmur Aşık’a verdi.