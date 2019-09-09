İşte Okulun İlk Günü'nde uygulamaya giren değişiklikler! Okulun İlk Günü Doodle oldu...

Bugün okulun ilk günü... Google da bugün okula başlayacak milyonlarca öğrenci için bir Doodle hazırladı. Okulunun ilk günü ile birlikte yeni düzenlemeler de uygulanmaya başlanacak. Öğrencilerin merakla bekledikleri ara tatiller devreye girecek. Tenefüs süreleri 5 dakika uzayacak. Kantinlerde sadece 'okul gıdası' logolu ürünler satılabilecek. İşte yeni düzenlemeler.

69 AYLIK OLANLAR OKULA

İlkokul birinci sınıfa kayıtların yapıldığı yılın eylül sonu itibarıyla 69 ayını dolduranlar gidecek. Anaokullarına ise eylül sonu itibarıyla 57-58 aylık çocukların kaydı yapılabilecek.





TENEFFÜSLER UZADI

İlk ve orta okulda ders araları 10 dakikadan en az 15 dakikaya çıkarıldı. İkili eğitim yapılan okullarda ise 10 dakika olacak.

KASIM VE NİSANDA ARA TATİL

Yaz tatili ve yarıyıl tatiline ek olarak iki ara tatil daha eklendi. Buna göre öğrenciler kasım ve nisanda birer hafta tatil yapacak.





KANTİNLERE LOGOLU ÜRÜN

Devlet ve özel okulların kurum bünyesindeki kantin, büfe gibi işletmelerde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda kullanılacak 'Okul gıdası' logosu uygulaması 16 Eylül'de başlayacak.

HER OKULDA AYNI ZİL

MEB tüm ilk ve ortaokullar için yeni bir okul zili ve çocuk şarkısı hazırladı