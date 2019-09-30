Okulları tatil edildi; bitişikteki okula geçecekler

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Avcılar'da yapılan tespitlerde minaresinin bir bölümü çöken Hacı Ahmet Tükenmez Camii'ne yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Abdülkadir Uztürk Ortaokulu'nun arka cephede güçlendirme görmemiş dış kolonlarında çatlaklar tespit edildi. Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Yıldız, kendisine telefonla ulaşan DHA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun bu nedenle 1 ay süreyle onarım göreceğini söyledi. Yıldız, "Bu okuldaki öğrencilerimizin hemen bitişikteki tam gün eğitim yapan Abdülkadir Uztürk İlkokulu'nda eğitim ve öğretim görmeye devam etmesi kararlaştırıldı. Bu kararın alınmasında öğrencilerin yürüme mesafesinde, ayrı servis kullanmama yaş grubu denklik uygunluğu, derslik sayısı ve öğrenci sayıları uygunluğu göz önünde bulundurulmuştur. Abdülkadir Uztürk İlkokulu, 1 aylık süre için tam gün eğitimden ikili eğitime geçecek, bina çalışmaların bitimine kadar iki okul tarafından sabahçı ve öğlenci olarak eğitim verecek" dedi. Yarın için tatil edilen ve 1 ay süreyle Abdülkadir Uztürk İlkokulu'nda eğitime devam edilecek ortaokulda 49 öğretmen ve 960 öğrenci bulunuyor. İlkokulda ise, 36 öğretmen ve 987 öğrenci eğitim görüyor.

(DHA)