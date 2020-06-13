Okullardan kayıtları silindi, mülakat için tatbikat yaptırıldı

DEVRİM TOSUNOĞLU



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün TSK yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 1’i binbaşı, 3’ü üsteğmen, 6’sı teğmen, 17’si astsubay olmak üzere 8’i muvazzaf 27 rütbeli asker ve ihraç edilmiş veya açığa alınan 10 askeri öğrenci ile mahrem imam olduğu tespit edilen 7 sivil hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 33’ü gözaltına alındı.

10 İTİRAFÇI İMAM



Aralarında imamların da bulunduğu 10 kişinin etkin pişmanlıktan faydalandığı ortaya çıktı. Alınan ifadelerde FETÖ’nün TSK’yı ele geçirmek için öğrencileri nasıl hedef aldığı ortaya çıktı. İtirafçı FETÖ imamı, askeri personelin FETÖ örgütü ile ilk temasının ortaokul eğitim döneminde olduğunu çocuk yaştaki öğrencilerin halı saha organizasyonları, ders çalıştırma adı altında örgüt evlerine çektiklerini söyledi.

İSTEMEYENE BASKI



İfadede şunlar yer aldı: “Bu çocukları seçerken maddi durumu kötü, başarılı öğrencilerden seçiyorduk. Çocuklar, 3 veya 4’lü gruplar halinde sınavlara hazırlanıyordu. Asker olmak istemeyenlere yönlendirme ve telkinlerle baskı kuruluyordu. Askeri öğrenciler, örgüt abisi ve grubundaki arkadaşlardan başka kimseyi tanımıyorlardı ve kesinlikle kimseyle temas ettirilmiyordu.”

GEÇMİŞLERİ TEMİZLENDİ



İtirafçı imam ifadesinde “Askeri okullara yerleştirilecek olan öğrencilerin FETÖ okullarındaki kayıtlarının silindiğini anlatan imam “Mülakat ortamını görmeleri için örgüt abileri tarafından askeri okul adayı öğrencilere askeri mülakat tatbikatı yapılıyordu” bilgisini verdi.

TELEFONLA İRTİBAT KESİNLİKLE YASAK



Örgüt içerisinde kesinlikle telefon irtibatı kurmamalarını zorunlu durumlarda aramak için herhangi bir kitabın içine örgüt abisinin telefon numarasını karışık rakamlar içerisine yerleştirerek yazmalarını, örgüt abilerinin de öğrencilerinin numaralarını yazarak irtibat sağladıkları ortaya çıktı. İtirafçı olan asker imamı bazen öğrencilerin sohbetlere katılmamasına ağır cezalar verildiğini söylerken ”Hatta örgütsel toplantılara girmeyen öğrencilerin abisi yaz tatillerinde öğrencilerinin ailelerinin yanına giderken ikna etmeye çalışıyorlardı.”

40 KİŞİYE BYLOCK OPERASYONU



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullandığı belirlenen ve konuşma içerikleri çözümlenen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 8 ilde 40 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 28’i yakalandı.