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Okul kantinlerinde yeni dönem başlıyor

Okul kantinlerinde yeni dönem başlıyor

Kantinlerde 16 Eylül itibarıyla başlayacak “Okul Gıdası” uygulamasıyla artık sağlığa zararlı yiyecek ve içecekler satılamayacak.

Okul kantinlerinde yeni dönem başlıyor. Bundan böyle okullarda sağlığa zararlı yiyecek ve içecekler satılamayacak. 

Kantinlerde satılamayacak ürünler şöyle: 

Enerji içecekleri, gazlı içecekler, aromalı içecekler, meyve nektarı, meyve suyu konsantresi, kızartmalar, cipsler, gevrek çerezler, tüm çikolata türleri, gofretler, tüm şeker ve şekerleme türleri, guarana, guarana özü eklenmiş kafein içeren ürünler, kremalı, çikolata dolgulu, jöleli, kekler ve pastalar, hamurlu, şerbetli tatlılar, tatlandırıcı içeren yiyecek ve içecekler.

"OKUL GIDASI” LOGOSU ZORUNLU OLACAK

Öğrencilerin güvenilir gıdalarla beslenmesi amacıyla hazırlanan "Okul Gıdası" logo uygulaması 16 Eylül’de başlıyor. 

Milli Eğitim Bakanlığı, tüm illere yazı gönderdi. Uygulama ile ilgili resmi ve özel tüm okulların bilgilendirilmesini istedi.

Kantin, kafeterya, büfe gibi işletmelerde satılan hazır ambalajlı gıdalarda bundan böyle "Okul Gıdası” logosu olacak.

Kantinlerde satılacak ürünler: 

Meyveler, çiğ tüketilebilen sebzeler, salatalar, kuru meyveler, kuruyemişler, içme suyu, süt, taze sıkılmış meyve ve sebze suyu, yoğurt, ayran, peynir, günlük haşlanmış yumurta, çeşnili ekmekler.

“Okul Gıdası” logosu, Okul Sağlığı Bilim Kurulu’nun oluşturduğu kriterlere uygun olarak üretilen hazır ambalajlı gıdalarda kullanacak. Etiketinde logo bulunan gıdalar okullar dışında satılamayacak.

(TRT Haber)

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