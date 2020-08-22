Okullara AK Partili belediyelerden temizlik desteği

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı koordinesinde, 794 belediye başkanının katılımıyla İstişare ve Değerlendirme Toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışı konuşmasını gerçekleştirdiği toplantının basına kapalı bölümünde, AK Partili belediyelerin okulların açılmasıyla birlikte Milli Eğitime hijyen desteği sağlaması kararlaştırıldı. Bu kapsamda belediyeler, okulların dezenfekte edilmesi ve hijyen malzemelerinin temini noktasında inisiyatif alacak. Bununla beraber ulaşımdan kaynaklı bir sorun yaşanmaması için de ulaşım seferleri artırılacak.