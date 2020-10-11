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11 Ekim 2020 Pazar 00:35 | Son Güncelleme:

Okullar yüz yüze eğitime hazır

Okullar yüz yüze eğitime hazır

Yarın yüz yüze eğitime başlayacak olan ilkokul, köy okulları ve özel eğitim ile 8. ve 12. sınıf öğrencileri için okullarda hazırlıklar tamamlandı.

TSE standartları ve Sağlık Bakanlığı’nın kılavuzuna göre ayarlanan sınıflar tek tek dezenfekte edildi. Hazırlıklar kapsamında sınıf mevcutları yarıya düşürüldü, sıralar sosyal mesafe kuralına göre ayarlandı. Sınıflara uyarıcı levhalar asıldı, hijyen paspası, ayaklı pedallı çöp kovası, ayak basmalı dezenfektan ile kolonya ve maskeden oluşan setler yerleştirildi. Gruplara bölünen öğrenciler haftada iki gün 30’ar dakikadan 6 ders işleyecek, 10’ar dakika teneffüse çıkacak. 

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