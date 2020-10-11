Okullar yüz yüze eğitime hazır

TSE standartları ve Sağlık Bakanlığı’nın kılavuzuna göre ayarlanan sınıflar tek tek dezenfekte edildi. Hazırlıklar kapsamında sınıf mevcutları yarıya düşürüldü, sıralar sosyal mesafe kuralına göre ayarlandı. Sınıflara uyarıcı levhalar asıldı, hijyen paspası, ayaklı pedallı çöp kovası, ayak basmalı dezenfektan ile kolonya ve maskeden oluşan setler yerleştirildi. Gruplara bölünen öğrenciler haftada iki gün 30’ar dakikadan 6 ders işleyecek, 10’ar dakika teneffüse çıkacak.