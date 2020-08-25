Okullar yüz yüze eğitime hazır! Her öğrenciye özel sıra

Yeni eğitim öğretim yılı için ders zilinin çalmasına sayılı günler kaldı. Okullar, 31 Ağustos’ta uzaktan eğitime başlayacak, belirli kademelerde ise 21 Eylül’de yüz yüze eğitime geçilmesi planlanıyor. İstanbul’daki okullarda Kovid-19 tedbirleri kapsamında hummalı hazırlık çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda ‘Okulum Temiz’ belgesi alan Başakşehir Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki hazırlık çalışmalarını görüntülendi.

TEDBİRLER GİRİŞTE BAŞLIYOR



Öğrenciler ve ziyaretçiler, güvenlik görevlileri tarafından ateşi ölçülerek içeri alınırken, ziyaretçilerin isimleri kaydedilecek. Okul binasının giriş kapısında bulunan hijyen paspasında ayakkabılarını temizleyerek içeri giren öğrencilere, maskelerini çıkarıp ellerini dezenfekte etmelerinin ardından yeni maske verilecek. Sıraların üzerine öğrencilerin isimleri yazılacak. Sıralar sosyal mesafeye göre dizilirken, öğrenciler sadece kendi sıralarına oturabilecek. Okulun koridorlarına, sınıflarına, tuvaletlerine, öğretmen odası ve toplantı odası gibi birçok yerin görünür noktalarına ise Kovid-19 tedbirleriyle ilgili bilgilendirici afişlerin asıldığı görüldü. Bu arada özellikle 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin katıldığı destekleme ve yetiştirme kurslarının sağlık tedbirlerine titizlikle uyularak gerçekleştirildiği görüldü.

SERTİFİKA İÇİN TİTİZ ÇALIŞMA



İstanbul’daki tüm okul yöneticileri, okulların hijyen noktasında istenilen standartlara ulaşmasını amaçlayan uygulama kapsamındaki gerekli eğitim süreçlerini tamamladılar. Yaptıkları çalışmalarla ilgili belge ve dokümanları MEB’in Merkez İş Yeri Sağlık ve Güvenliği Birimi’nin internet sitesindeki başvuru portalına yükleyen okullar için Kovid-19 Eylem Planı hazırlanacak. ‘Okulum Temiz’ sertifikası alan okullarda fiziki teması azaltmak için öğrenciler tahtaya yazı yazarken kendi kalemini kullanacak, okuldaki çöp kovaları pedallı, tuvaletlerdeki ışıklar sensörlü hale getirilecek. Ayrıca temizlik saatleri 2 saatte bir olacak şekilde sıklaştırılacak.