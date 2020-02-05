Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili ne zaman başlıyor 2020?

2020'de okulların ne zaman kapanacağı ve yaz tatilinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Binlerce öğrenci ve veli "Yaz tatili ne zaman başlıyor 2020?" sorusunun yanıtını arama motorlarında araştırmaya başladı. Okulların hangi tarihte kapanacağı bilgisi MEB tarafından yayınlanan akademik takvimde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açık olduğu sürenin genişletilip genişletilmeyeceğine ilişkin bir soruya karşılık tatil süreleri ile ilgili açıklama yaptı.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre 19 Haziran Cuma günü öğrenciler sene sonu karnelerini alarak yaz tatiline çıkacaklar.

2020 YAZ TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında merak edilen soruları cevapladı.

Ara ve yaz tatillerine ilişkin bir soru üzerine Selçuk, ara tatillerin asıl sebebinin öğretmen eğitimleri olduğunu ifade etti. Ara tatillerde öğretmenlere yönelik verimli çalışmalar yaptıklarına işaret eden Selçuk, "Türkiye'de 180 iş günü var. Bu Avrupa Birliği'nde 200-210 gün, Japonya'da 240 iş günü okul var. Öğrenci için 3 ay yaz tatilini şahsen uzun buluyorum. Aklınıza gelen ilk 30 ülkeyi sayın. Hiçbirisinde bu kadar uzun bir tatil yok. Azami 1,5 ay civarında tatil var. Bunun hemen sayısını artırmak da bana göre doğru değil. Türkiye'nin kaliteyi çalışıp ondan sonra bunu artırmaya doğru bir yolculuğa ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, okullarda yaz tatili ve ara tatil sürelerine ilişkin planlamanın aynen devam edeceğini belirtti.

Okulların açık olduğu sürenin genişletilip genişletilmeyeceğine ilişkin bir soruya karşılık Bakan Selçuk, "Şu anda yok, bu şekilde devam edecek. Bunun zamanı var. Yaz tatilini 15 gün kısalttık, ileride belki bir 15 gün daha kısalabilir. Çok nitelikli bir hale getirelim bu süreci, sonrasında artış ayrı konuşulur." ifadelerini kullandı.