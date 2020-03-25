Okullar açılacak mı? Son dakika okullar ne zaman açılıyor, tatil uzatıldı mı?

Okulların ne zaman açılacağı 2020 yılında merak edilen konular arasında yerini aldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören öğrenciler taraınfından , “Okullar açılacak mı?” sorusu ile ilgili Ziya Selçuk son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Bilim Kurulu saat 13.30’da toplandı. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ortak bir basın açıklaması gerçekleştirecek. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

OKULLAR AÇILACAK MI?

Bilim Kurulu saat 13.30’da toplandı. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ortak bir basın açıklaması gerçekleştirecek. Okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili güncel duyuruları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Daha önce yapılan açıklamaya göre 16 Mart tarihinde başlayan ara tatilin 30 Mart’ta sona ereceği kararlaştırılmıştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk'te corona virüs tedbirleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor. "Okul tatili uzayacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Selçuk, "Sağlık Bakanlığımızla sürekli hassasiyetle takip ediyoruz. Sonuç ne olursa tam zamanlı bilgi sunarız paylaşırız. Bu belirsizlik rahatsız ediyor, farkındayım. Bunun bir süreci var. Hassasiyetle izliyoruz. Veriler doğrultusunda karar verilecek." dedi.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2019-2020 eğitim öğretim takvimine göre yaz tatili 19 Haziran’da başlayacak.