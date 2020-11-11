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11 Kasım 2020 Çarşamba 11:39 | Son Güncelleme:

Okullar 16 Kasım'da ara tatile giriyor

Okullar 16 Kasım'da ara tatile giriyor

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor" dedi.

16 Kasım Pazartesi günü okullarda 1 haftalık ara tatil başlıyor.

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Selçuk resmi Twitter hesabından, "16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor" açıklamasında bulundu.

"HOCAM, ARA TATİL OLACAK MI?"

Bakan Selçuk ara tatili sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

16 Kasım Pazartesi itibariyle başlayacağımız ara tatilde, öğretmenlerimiz mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabileceklerdir. Kendilerine şimdiden iyi ve verimli bir mesleki gelişim dönemi diliyorum.
Çocuklar beni okulda görür görmez “Hoca’m, ara tatil olacak mı?” diye soruyor. Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum.
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