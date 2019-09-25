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  3. Okulda dayak... Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyünce resmi açıklama geldi!

Okulda dayak... Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyünce resmi açıklama geldi!

Okulda dayak... Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyünce resmi açıklama geldi!

Bir okul müdür yardımcısının öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasına dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama geldi. İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, görüntülerin geçen yıla ait olduğunu ve o süreçte söz konusu kişi hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulandığını bildirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal medyada, bir okul müdürünün öğrencisine şiddet uyguladığına dair görüntülerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir okul müdür yardımcısının öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasına dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerin geçen yıla ait olduğu anlaşılmış ve o süreçte söz konusu kişi hakkında gerekli cezai işlem uygulanmıştır. Okul müdür yardımcısı soruşturma kapsamında açığa alınmıştı. İlgili kişi hakkında olay adli mercilere intikal ettirilmiş olup, kamu davası devam etmektedir."

AA

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