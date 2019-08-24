Okulda cips, kola, şekerleme dönemi kapanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı resmi ve özel tüm okulların kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi işletmelerinde satılacak hazır ambalajlı gıdalarda, “Okul Gıdası” logosu uygulaması 16 Eylül’de başlıyor. MEB illere gönderdiği yazı ile okullara gerekli bilgilendirmenin yapılmasını istedi.

Hazırlanan bilgilendirme notunda logo uygulamasının amacı, “Çocuklarımızın güvenilir gıdalarla dengeli ve yeterli beslenmesini sağlamak amacıyla okul gıdalarında ortak logo uygulamasına geçilmesi; okul çağı çocuklarının bilinçli gıda tüketme konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlayacaktır. Kantin denetimleri daha etkin bir şekilde yapılabileceği gibi kantinciler açısından da satışı yapılacak ürünlerin belirlenmesi açısından kolaylıklar sağlayacaktır” diye anlatıldı.

'OKUL GIDASI'

Bilgi notunda, “Okul gıdası” logosunu, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan İşletme Kayıt/Onay Belgesi alan gıda işletmecilerinin, Okul Sağlığı Bilim Kurulu’nun oluşturduğu kriterlere uygun olarak üretilen hazır ambalajlı gıdalarda herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın kullanacağı kaydedildi. Notta ayrıca Bilim Kurulu’nun okullarda yasakladığı gıda ve içecekler için logo kullanılamayacağı vurgulanırken, etiketinde logo bulunan gıdaların okullar dışında satılamayacağı da belirtildi.

SATILAMAYACALAR

- Enerji içecekleri, gazlı içecekler, aromalı içecekler, kolalı içecekler, aromalı doğal mineralli içecek, aromalı şurup, aromalı içecek tozu, aromalı su, meyveli içecek, meyveli içecek tozu, meyveli doğal mineralli içecek, yapay soda, meyveli şurup, sporcu içecekleri, sporcu suları, meyve nektarı, meyve suyu konsantresi.

- Kızartmalar.

- Cipsler, gevrek çerezler.

- Tüm çikolata türleri (ayrı satılan veya ürünlere eklenmiş, damla çikolata, sürülebilir çikolata ve çikolata kaplanmış olanlar dâhil), gofretler.

- Tüm şeker ve şekerleme türleri.

- Guarana, guarana özü eklenmiş kafein içeren ürünler.

- Kremalı, çikolata dolgulu, jöleli, kekler ve pastalar.

- Hamurlu, şerbetli tatlılar.

- Tatlandırıcı içeren yiyecek ve içecekler.

Satılacaklar

SATILACAKLAR

- Meyveler, çiğ tüketilebilen sebzeler, salatalar.

- Kuru meyveler.(30 gr., kaplamasız ve şeker katkısız)

- Kuruyemişler.(30 gr, soslanmamış, tuzsuz, kabuksuz)

- İçme suyu.

- Süt, (UHT/Pastörize)

- Taze sıkılmış meyve ve sebze suyu.(250 ml’den az)

- Yoğurt (100-150 gr, paketli)

- Ayran.

- Peynir (pastörize)

- Günlük haşlanmış yumurta.

- Çeşnili ekmekler.

- Tam buğday ekmeği, tam buğday unlu ekmek, karışık tahıllı ekmek vb. ürünlerden yapılan yumurta veya peynir, turşu hariç taze domates, havuç, marul, biber vb. sebzelerden yapılan yağ eklenmemiş sandviçler.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, bazı devlet okullarında velilerin “zorunlu kayıt parası” vermeye zorlandığı iddialarına ilişkin, “Hiçbir öğrencimizin, kayıt parası gibi birtakım nedenlerle okuldan geri döndürülmesine müsaade edemeyiz. Zorunlu olarak kayıt parası gibi bir durum söz konusu olamaz” dedi.

Gençoğlu, yaptığı açıklamada, medyada, “bazı devlet okullarında velilerin kayıt parası vermeye zorlandığı ve özel sınıflar oluşturularak velilerden para talep edildiği” iddialarının yer almasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un talimatıyla inceleme ve soruşturma başlatıldığını belirtti. Velilerin okulların kayıt parası istemesi durumunda şikayette bulunabileceğinin altını çizen Cem Gençoğlu, “Velilerimiz, kayıt parası konusundaki şikayetleri için il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine müracaat edebilir” ifadelerini kullandı.