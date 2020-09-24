Okula başlayan çocuklar için 7 öneri

Anaokulu öğrencileri ve birinci sınıflar bu sene farklı bir sistemde okula gitmeye başladı. Korona nedeniyle yeni eğitim-öğretim yılı ebeveynler için de farklı bir deneyim oluyor. Bu noktada onlara büyük görev düşüyor. “Çocuklar bu dönemde kaygılı olabilir. Bu durumda ona okulun güvenli olduğu anlatılmalı” diyen Memorial Şişli Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Bölümü’nden Dr. Leyla Benkurt Alkaş, okula ilk kez başlayan çocukların ebeveynlerine şu önerilerde bulundu:

1 Günlük ritmini düzenlemesine yardımcı olun: Uyku, yemek, oyun saatleri okul ve ders saatleri ile uyumlu şekilde düzenlenmeli. Ders dinlerken yemek yedirilmemeli.

2 Ayrılık kaygısına hazırlanın: Pandemi döneminde çocuklar ebeveynleriyle daha sık zaman geçirdiği için bu sürece özellikle dikkat edilmeli. Özellikle ayrılık konusunda hassas olan, değişikliklerden hoşlanmayan çocuklarla mümkünse okula gidip, okulu gezmek, bahçesinde oynamak, öğretmen ve okul görevlileriyle tanışmak yararlı olur.

3 Kaygı, paniğe dönüşebilir: Karın ağrıları, bulantı, baş ağrısı gibi bedensel hastalıklar okul saatlerinde çocuklarda görülebilir. Ancak hafta sonu rahatlaması, oyuna dalınca unutması söz konusu olacaktır. Bazen okula gitme, sınıfa girme anında ağlamalar ortaya çıkabilir. Evde ailenin yanından hiç ayrılmama, ebeveynlerle uyumak isteme veya ağlama gibi durumlar olabilir. Bu tablo normal zamanda 2-3 hafta sürdüğünde psikiyatrik destek önerilirken, bu dönemde şikayetlerin en az 1 ay sürmesi halinde yardım alınması daha uygun olur.

4 Çocuğunuzun okula başlamasını kutlayın: Okula başlamanın ne kadar onur ve heyecan verici, güzel bir durum olduğu çocuğa hissettirilmelidir.

5 Telefonları ödül olarak asla kullanmayın: Online dersler için kullandığı alet çocuğun önceden oyun aracıysa, bu cihazın oyun uygulamalarına kapatılması doğru olur. Ders ya da ödev süresi bittiğinde bu cihazda oyun oynanmamalı.

6 Küçük bir çocuk olarak oyun ihtiyacını ihmal etmeyin: Çocuğun bol bol resim çizerek duygularını, yaşadıklarını anlatmasına, okulda öğrendiklerini paylaşmasına fırsat verin. Daha çok hikaye okuyup, resimlerini anlatması için teşvik edin.

7 Gelişimsel psikiyatrik hastalıklar konusunda uyanık olunmalı: Okula başladıktan sonra, öğretmen tarafından fark edilen, çocuğun öğrenmesini ve sosyal uyumunu bozan hastalıklar konusunda aileler iyi birer gözlemci olmalıdır. Öğrenme bozukluğu, disleksi, hiperaktivite ile dikkat eksikliği, karşıt olma bozukluğu, ince motor gelişiminde gerilik, konuşma bozukluğu belirtileri görüyorlarsa okul rehberliğinden, çocuk ve ergen psikiyatristinden yardım alınması uygundur.