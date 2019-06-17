Okula başlama yaşı değişiyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

OKULA BAŞLAMA YAŞI DEĞİŞİYOR

İlkokula başlamaya yaşı 66 aydan 69 aya çıkartılıyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN

Sözleşmeli öğretmenlerin merakla beklediği… Sözleşmeli öğretmenler görev aldıkları zaman, 4 sene sözleşmeli artı 2 sene de 4 yılın sonunda kadroya geçtikten sonra aynı yerde görev yapmak durumundalar. Bu süreyi 3+1 olarak revize edilmesini teklif ediyoruz. Üç yıl sözleşmeli artı 1 yıl da kadroya atandıktan sonra bulundukları yerde görev yapıp daha sonra tayin isteme hakkına sahip olabilecekler. Buraya Diyanet İşleri'ndeki sözleşmeli personeli de ekliyoruz.

BAKAN SELÇUK DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Bakan Ziya Selçuk, Mart ayında yaptığı açıklamada "Hiç okula gidemeyenlerin evine okul öncesi paketi anlamında nasıl destek veririz ile ilgili paketler hazırladık, süreç devam ediyor. 69 ay olarak bir saptamamız var. Burada yapmak istediğimiz şey, 6-7 yaş çağ nüfusu iç içe girdi. 4+4+4'ten sonra aynı çağın nüfusunda yüzde 40'a yakın çocuğumuz oldu. Derslik açığımızla ilgili bize ortaöğretimde önümüzdeki yıl yepyeni bir fotoğraf sunacak. Bütün bu karışıklığın önüne geçmek için 69 ayı önümüzdeki yıl zaten gerçekleştirmiş olacağız." ifadelerini kullanmıştı.