Okula başlama yaşı 69 ay oluyor

Doruk ÇAKAR

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Başkanlığına sundukları kanun teklifiyle ilkokula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çıkarılacağını bildirdi. Muş, Meclis'e sundukları kanun teklifinin detaylarını paylaştı. 19 maddeden oluşan teklifte yer alan bazı düzenlemeler şöyle:

- İlkokula başlama yaşı 66’dan 69 aya çıkacak. Mecburi öğretim 6-13 yerine 6-14 yaşı kapsayacak.

- İlkokulların birinci sınıflarına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak.

- Sözleşmeli öğretmenlerin başka bir yere atanmaları için doldurmaları gereken süre 4 yıldan 3 yıla, bu sürenin ardından öğretmen kadrolarına atananların aynı yerdeki görev süresi ise 2 yıldan 1 yıla indiriliyor.

- Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan sözleşmeli personelin kadroya atanabilmesi için zorunlu hizmet süresi 4 yıla düşürülecek.

MEB, RUHSATLARDAN SORUMLU

- Organize sanayi bölgelerinde kurulan özel meslek liselerinde okuyan öğrencilere yönelik ödenen teşviklere de teklifle sınırlama getirildi. Teklifle söz konusu teşviklerden sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler faydalanabilecek.

- Yanıltıcı reklam veren özel öğretim kurumlarına brüt asgari ücretin 5 katına kadar idari para cezası uygulanacak.

- Ortaöğretim öğrenci yurtlarının ruhsat işlemlerinden Milli Eğitim Bakanlığı sorumlu olacak.

- “Çıraklık şartları” başlığı, “mesleki eğitim merkezi programına çıraklık kayıt şartları” olarak değiştiriliyor.

- Yükseköğrenim öğrencilerinin yurtları ise Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sorumluluğunda olacak.

- OSB’ler, mesleki eğitim merkezi açabilecek.