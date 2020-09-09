Okul servislerinde koronavirüs önlemi! Öğrenciler koltuk değiştiremeyecek

2020-2021 eğitim-öğretim yılı için okul servislerinde alınan koronavirüs önlemleri kapsamında, bir öğrencinin eylül ayında hangi koltukta oturmaya başlarsa haziran ayında da aynı koltuk numarasında oturmaya devam edeceği bildirildi.

AA'ya konuşan İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Hamza Öztürk, yeni eğitim ve öğretim yılına hazır olduklarını belirterek, yeni dönemde servislerde alınan tedbirleri ve servis şoförlerinin beklentilerini anlattı.

Okul servislerinin sayısı hakkında bilgi veren Öztürk, İstanbul'da geçen sene 21 bin servis aracının çalıştığını, Türkiye genelinde ise sayının yaklaşık 340 bin olduğunu kaydetti.



Okul servislerinde koronavirüse karşı tedbirler aldıklarını belirten Öztürk, çocukların maskelerinin de servisteki görevli tarafından kontrol edileceğini söyledi.

2020-2021 eğitim-öğretim yılında servislerde uygulanacak sistemi anlatan Öztürk, şunları aktardı:

"Biz işletmeci olarak araçlarımıza dezenfektan koyuyoruz. Çocuklar arabaya bindiği zaman ellerini dezenfekte etsin. 'Maskesiz binilmez' yazıları mevcut. Koronavirüsle ilgili belirlenen 14 kuralı bütün arabalara koyacağız. Servislere takviye maske vereceğiz ki olur da çocukta maske yoksa ona verilecek. arabaya biner binmez şoför arkadaş ya da yardımcı arkadaş maskeyi ona takacak. Bir öğrenci eylül ayında hangi koltukta oturmaya başlarsa haziran ayında aynı koltuk numarasında oturmaya devam edecek. Daha titiz olacağız bu konuda."

Öztürk, servislere, kapasitesinin yarısı kadar öğrenci alınacak diye herhangi bir kuralın olmadığı bilgisini verdi.

Salgın döneminde okullar uzaktan eğitime geçtiği için mart ayından itibaren Türkiye'deki servis aracı işletmecilerinin iş yapamadıklarını belirten Öztürk, mart ayı itibarıyla öğrenciler okula gitmediği için servislerin çalışmadığını söyledi.

Öztürk, "Servisçi 13 Martta kontağını kapattı. Birçok araba çalışmadığı için aküsü de olduğu yerde bitti. Öğrencilerden biz nasıl günlük ücret alacağız ya da bu günlük ücretler bizim giderlerimizi karşılayacak mı? Şimdilik kaç öğrenci taşıyacağımızı bilmiyoruz. Herhangi bir planlama yapamıyoruz." diye konuştu.