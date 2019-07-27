Okul Öncesi ÖABT çıkmış sorular yayınlandı mı? ÖABT soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Yarın gerçekleştirilecek olan KPSS ÖABT hakkında internet araştırmaları yoğunlaştı. KPSS ÖABT sınava giriş belgesi ÖSYM tarafından yayınlandı. Adaylar, sınav giriş belgelerine ‘https://ais.osym.gov.tr’ adresinden T.C kimlik no ve şifre ile erişebiliyorlar. KPSS ÖABT hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

OKUL ÖNCESİ ÖABT ÇIKMIŞ SORULAR YAYINLANDI MI?

Okul Öncesi ÖABT çıkmış sorular henüz yayınlanmadı. Okul Öncesi ÖABT'ye dair 2018 sorularına erişim sağlanabiliyor.

ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖABT soruları ve cevaplarının da ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. ÖABT soruları ve cevapları yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

KPSS ÖABT SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14.00’den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebileceklerdir.

ÖSYM'DEN UYARI!

28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-ÖABT sınavında adaylar sabah oturumu için, saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KPSS ÖABT SORULARI NASIL OLACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ve Devlet Personel Başkanlığı (DPB) arasında imzalanan protokol uyarınca Merkezimiz tarafından 2019 yılında Türkçe Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Matematik (Lise) Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Yabancı Dil (İngilizce) Öğretmenliği, Rehber Öğretmen, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacaktır.

2019 ÖABT’de tüm alanlarda soru sayısının 50’den 75’e çıkarılması nedeniyle konu dağılımları, ilgili alanlardaki akademisyenlerden oluşturulan komisyonlar tarafından yeniden düzenlenmiştir.

ÖABT NEDİR?

ÖABT açılımıyla “Açılımı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi”, öğretmen adaylarının girmek zorunda olduğu alan bilgisini nitelemektedir. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının yanı sıra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılması zorunludur.