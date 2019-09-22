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  3. Oktay: Yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmak istiyoruz

Oktay: Yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmak istiyoruz

Oktay: Yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Teknoloji dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmak istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasından satır başları:

''Sizler böyle kararlı oldukça, uçan araçları da yeni nesil SİHA'ları da yeni nesil insanlı ve insansız savaş uçaklarımızı da sivil hava araçlarımızı da ve uzay mekiklerini de inşallah Türk mühendislerin tasarlayıp ülkemize armağan edeceğine canı gönülden inanıyorum"

AA

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