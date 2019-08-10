Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,4962
  • 6,1769
  • 264.685
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Öksüz askere ana şefkati

Öksüz askere ana şefkati

Öksüz askere ana şefkati

Sivas’ta dün düzenlenen yemin töreninde öksüz bir asker gözyaşlarına boğuldu. Yere çöken askeri, er arkadaşının annesi, “Ben de senin annenim” diyerek teselli etti. 

Sivas’ta 5’inci Piyade Eğitim Tugayı General Şükrü Kanatlı Kışlası’nda eğitimlerini tamamlayan 1999/3 tertip 1’inci kademe askerler için yemin töreni düzenlendi. Törene 5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ile asker aileleri katıldı. Törende 2 bin 372 Mehmetçik, silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti. Erlere, birliklerine ilk katılım ve başarı belgeleri verildi. Törenin bitiminde askerlerin aileleriyle buluşması sırasında duygusal anlar yaşadı. Bu sırada diğer arkadaşlarının ailesine sarıldığı gören bir asker ise çömelerek ağlamaya başladı. Annesinin vefat ettiği öğrenilen asker, bir süre gözyaşı döktü. Askerin gözyaşı döktüğünü gören bir aile, yanına giderek teselli etmeye çalıştı. Oğlunun yemin töreni için alana gelen bir kadın ise, “Ben de senin annenim” diyerek ağlayan askere sarıldı. 

'BEN DE ANNENİM' DİYEREK TESELLİ ETTİ - İZLEMEK İÇİN TIKLA

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Tuba Büyüküstün'ün Afrika stili
Çağla Şıkel'den Bodrum'da ayran isyanı!
Hercai dizisinin yıldız oyuncusu Ebru Şahin'den tatil pozu
Ve Reynmen müjdeyi patlattı
İşte Demet-Lider aşkının kanıtı
<p>Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi Edirne istikametinde ilerleyen panelvan tipi aracın sürücüsü,

FSM´de Seyir Halindeki Sürücüsü Direksiyonu Bırakıp Yemek Yedi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Gabar Dağı'nda 45 milyon yıllık deniz canlıları fosilleri

Adaçayının insana iyi gelen 8 etkisi!