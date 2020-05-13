Öksürerek dolaşınca paniğe neden oldu! Böyle götürüldü

Boyacı Ali Mahallesi Devlet Bahçeli Meydanı’nda dükkanları olan esnaf, çarşıda dolaşan N.D. adlı kadının şiddetli öksürüğü olduğunu fark edince koronavirüs şüphesiyle polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen, özel kıyafetli sağlık görevlilerinin hastaneye götürmek için ambulansa bindirmek istediği N.D. yürüyerek, uzaklaşmaya çalıştı.

Bu sırada polis ekipleri, N.D.’nin peşinden gitti. Ekipleri uzun süre uğraştıran ve hastaneye gitmemek için direnen N.D., ikna edilerek, ambulansa bindirildi. 'Covid-19' testi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürülen N.D.’nin ateşinin de yüksek olduğu belirtildi. N.D., hastanede gözlem altına alındı.

(DHA)

Kovid-19 önlemli klip çekimi

Suikastta kullanılacak silahlar ele geçirildi!

MSB açıkladı! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İki küçük kardeşin ilginç koronavirüs muhabbeti