13 Haziran 2020 Cumartesi 10:35 | Son Güncelleme:
Okmeydanı'nda patlama
Son Dakika Haberleri.. İstanbul Okmeydanı'da son dakika bir iş yerinde patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın etkisiyle 6 kişi yaralanırken, patlamanın oksijen tüplerinden meydana geldiği kaydedildi. Patlamanın etkisiyle sokak adeta savaş alanına dönerken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Beyoğlu'nda bir iş yerinde meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı. Piri Paşa Mahallesi Şengül Sokak'ta aydınlatma malzemesi üreten bir iş yerinin deposunda, tüpten kaynaklandığı belirtilen patlama meydana geldi. Patlamada, ilk belirlemeye göre 6 kişi yaralanırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
Okmeydanı'nda patlama! 6 kişi yaralandı
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