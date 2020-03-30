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  3. Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi açılıyor

Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi açılıyor

Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi açılıyor

600 hasta yataklı ve 81 yoğun Bakımı ünitesiyle yeni Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi açılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunun yurtta görülmesinden sonra acil muayene sayılarında artış gözüktüğü bu günlerde iyi bir haber geldi. 600 hasta yataklı ve 81 yoğun Bakımı ünitesiyle yeni Okmeydanı Eğitim araştırma Hastanesi açılıyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "“30 Mart 2020 (yarın) Sabah itibarıyla 600 hasta yatağı, 81 yoğun bakımıyla yeni Okmeydanı Eğitim araştırma Hastanesini Milletimizin Hizmetine açıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun..." ifadelerine yer verdi.


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