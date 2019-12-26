OHAL Komisyonu Başkanı açıkladı! İşte Bank Asya'ya yatırılan para miktarı

OHAL Komisyonu Başkanı Tanrıkulu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

''- Komisyon, iki yıl içinde, yapılan 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300'ünü karara bağladı.

-Örgüte destek için Bank Asya'ya yatırılan para tutarının 2 milyar 369 milyon lira olduğu tespit edildi.

-İncelemesi devam eden 28 bin başvurunun önümüzdeki yıl içinde tamamını bitirmeyi planlıyoruz.

-Başvurulardan 88 bin 700'ü reddedilirken 9 bin 600'ünde kabul kararı verildi.

-Belirlenen usul ve esaslara göre başvuruları değerlendiriyoruz. Komisyon, tarafsız ve objektif bir iş yapıyor.''

Ayrıntılar geliyor...