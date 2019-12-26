Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9403
  • 6,5912
  • 286.025
  • 113329
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. OHAL Komisyonu Başkanı açıkladı! İşte Bank Asya'ya yatırılan para miktarı

OHAL Komisyonu Başkanı açıkladı! İşte Bank Asya'ya yatırılan para miktarı

OHAL Komisyonu Başkanı açıkladı! İşte Bank Asya'ya yatırılan para miktarı

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Tanrıkulu, "Komisyon, iki yıl içinde, yapılan 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300'ünü karara bağladı." dedi. OHAL Komisyonu Başkanı Tanrıkulu ayrıca, "Örgüte destek için Bank Asya'ya yatırılan para tutarının 2 milyar 369 milyon lira olduğu tespit edildi." ifadelerinde bulundu.

OHAL Komisyonu Başkanı Tanrıkulu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

''- Komisyon, iki yıl içinde, yapılan 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300'ünü karara bağladı.

-Örgüte destek için Bank Asya'ya yatırılan para tutarının 2 milyar 369 milyon lira olduğu tespit edildi.

-İncelemesi devam eden 28 bin başvurunun önümüzdeki yıl içinde tamamını bitirmeyi planlıyoruz.

-Başvurulardan 88 bin 700'ü reddedilirken 9 bin 600'ünde kabul kararı verildi.

-Belirlenen usul ve esaslara göre başvuruları değerlendiriyoruz. Komisyon, tarafsız ve objektif bir iş yapıyor.''

Ayrıntılar geliyor...


Bin çocuğu 'Mesut' etti
Kuruluş Osman'da heyecanlandıran sahne!
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'yı aldattı mı?
Bengü'ye büyük şok! 400 bin TL tazminat ödeyecek
Serenay Sarıkaya o akımı tiye aldı!

Savunma Sanayii Başkanı Demir Açıkladı: Yakında Kendimiz Üretebileceğiz!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Boğazın görünmeyen koruyucuları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları