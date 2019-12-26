OHAL Komisyonu Başkanı açıkladı! İşte Bank Asya'ya yatırılan para miktarı
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Tanrıkulu, "Komisyon, iki yıl içinde, yapılan 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300'ünü karara bağladı." dedi. OHAL Komisyonu Başkanı Tanrıkulu ayrıca, "Örgüte destek için Bank Asya'ya yatırılan para tutarının 2 milyar 369 milyon lira olduğu tespit edildi." ifadelerinde bulundu.
OHAL Komisyonu Başkanı Tanrıkulu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:
''- Komisyon, iki yıl içinde, yapılan 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300'ünü karara bağladı.
-Örgüte destek için Bank Asya'ya yatırılan para tutarının 2 milyar 369 milyon lira olduğu tespit edildi.
-İncelemesi devam eden 28 bin başvurunun önümüzdeki yıl içinde tamamını bitirmeyi planlıyoruz.
-Başvurulardan 88 bin 700'ü reddedilirken 9 bin 600'ünde kabul kararı verildi.
-Belirlenen usul ve esaslara göre başvuruları değerlendiriyoruz. Komisyon, tarafsız ve objektif bir iş yapıyor.''
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