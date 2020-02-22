Oğuzlarda, Selçuklularda ve Osmanlılarda da kullanılan bir ifade olan toy hangi anlama gelir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu "Oğuzlarda, Selçuklularda ve Osmanlılarda da kullanılan bir ifade olan toy hangi anlama gelir?" Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…

Oğuzlarda, Selçuklularda ve Osmanlılarda da kullanılan bir ifade olan toy hangi anlama gelir?

A: Toprak

B: Altın

C: Ziyafet

D: Oyuncak

Doğru cevap: C Ziyafet