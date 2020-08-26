Öğretmenlere korona nöbeti

Milli Eğitim Bakanlığı da öğretmen, öğrenci ve velilerin uyması gerektiği kuralları rehber haline getirdi. Rehbere göre yeni dönemdeki bazı uygulamalar şöyle olacak:

• Velilerin zorunlu hâller dışında okul bahçesine alınmamasını nöbetçi öğretmenler sağlayacak.

• Öğrencilerin okula ve sınıflara fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak girmelerini nöbetçi öğretmenler sağlayacak.

• Öğrencilerin, okul bahçesinde fiziksel mesafeye uygun şekilde yerleştirilen yer işaretlerine uyup uymadığını da nöbetçi öğretmenler denetleyecek.

ÖĞRENCİLERİN UYACAĞI KURALLAR



• Çantalarında maske ve hijyen malzemeleri de yer alacak.

• Okula gelmeden önce ateşleri ölçülecek yüksek ateşi olanlar okula gitmeyecek.

• Okullara maske ve mesafe kurallarına uyarak gelecek.

• Kendini hâlsiz ve hasta hisseden öğrenciler hemen öğretmenime ya da okul idaresine haber verecek.

• Sınıfta kendine ayrılan yerde oturacak ve her zaman aynı sırayı kullanacak.

• Öğrenciler yiyecek, içecek ve araç gereç alışverişi yapmayacak.



TÜM ÖNLEMLER ÖZEL REHBERDE



• Öğretmenler ders giriş ve çıkışlarında hijyeni sağlayacak gerekli tedbirleri (el yıkama vb.) alacak.

• Dersler sırasında öğretmenle öğrenciler arasında sosyal mesafeye uygun şekilde oturma düzeni oluşturulacak.

• Eğitim ortamlarında çapraz oturma düzeni sağlanacak.

• Eğitim ortamlarında havalandırma sistemi varsa bu sistemin sadece dışarıdan temiz hava verecek şekilde ayarlanması aksi hâllerde doğal havalandırma yapılmasını da öğretmenler sağlayacak.

• Damlacık oluşturması nedeniyle sınıf içinde yüksek sesle aktivite yapılmayacak.

• Öğrenciler arası materyal alışverişi yapılmamasını öğretmenler takip edecek.

ÖNSÖZDE VELİLERE UYARI



Veliler için hazırlanan rehberin ön sözünde “Salgın sürecinde Bakanlığımızın eğitim faaliyetlerine yönelik emekleriniz ve gönül birliğiniz için teşekkür ederiz. Bu kez desteğinize ihtiyacımız var. Süreci birlikte atlatacağız. Aslında bildiğiniz hususları ailenizin ve öğrencilerimizin sağlığı için hatırlatmak ve vurgulamak istedik” ifadeleri kullanıldı.