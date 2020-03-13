Öğretmenler okula gidecek mi? Ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi? İşte yanıtı

Öğretmenler okula gidecek mi? sorusunun yanıtı milyonlarca öğretmen tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Corona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında eğitim ve öğretime ara verildi. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dün akşam açıklamalarda bulundu. Okul ve üniversiltelerin tatil edilmesinin ardından öğretmenler için de okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Öğretmenler okula gidecek mi? sorusunun yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

OKULLAR TATİL OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında tüm bakanların katıldığı koronavirüs toplantısının ardından milyonlarca kişiyi ilgilendiren kararlar açıklandı. Toplantının sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Bakan Selçuk 16 Mart'tan 2 hafta süreyle 30 Mart'a kadar okulların tatil edildiği duyurdu.

ÖĞRETMENLERE DE OKULLAR TATİL Mİ?

Öğretmenler okula gidecek mi? sorusunun yanıtını hakkında Bakan Selçuk şu açıklamalarda bulundu:

Küresel ölçekte etkili olan virüs konusuna MEB olarak okullarımızda aldığımız tedbirlerin teknik ayrıntıları var. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sağlığı için ülke genelindeki okullarımızın 16 Mart'tan 2 hafta süreyle 30 Mart'a kadar tatil edilmesi kararlaştırılmıştır.

16-30 Mart arasındaki tatil sürecinde ilk haftayı istirahat ederek geçirmelerini tavsiye ediyoruz. Diğer hafta uzaktan eğitim başlayacaktır. Uzaktan eğitim, ders ortamını evlere taşıyacak. İlk ve orta derecelik okullarımızda yeniden yapılandırılarak tv ortamından sunulacaktır. Hangi teknoloji ile hani içeriği nasıl vereceğimizle ilgili bir alt yapı hazırladık. Öğretim kademelerine göre bütün planlar hazırlanmış durumda. Elazığ depremi sırasında uyguladığımız bu sistematiği tatil döneminde de devam ettireceğiz.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tatil süresince öğretmenlerin okula gidip gitmeyecekleri sorusu üzerine, olağan uygulamada okul tatilken öğretmenlerin okullarda bulunduklarını hatırlattı.

Selçuk, "Ancak bu durum olağanüstü bir durum. Öğretmenlerimizin okullarda ara tatilde bulunmalarını beklemiyoruz, onların da evlerinde olmasını bekliyoruz ve acil bir durum olmadıkça da şehir dışına çıkmamalarını öneriyoruz." dedi.