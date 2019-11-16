Öğretmenler Günü resimleri, çizimleri! En güzel Öğretmenler Günü resimleri burada!

24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşıyor. Özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin sabırsızlıkla beklediği gün geliyor. Şu anda ara tatilde olan öğrenciler, 9 günlük sürenin sonunda 25 Kasım Pazartesi günü öğretmenlerinin Öğretmenler Günü'nü kutlayacak. Kimi öğrenciler, öğrtmenine en anlamlı hediyeyi vermek isterken, kimi öğrenciler de yaptığı bir resmi hediye etmek istiyor. Okullarda en güzel resimler sınıf ve okul panolarına asılıyor.

Bu nedenle en güzel resmi yapmak isteyenler, internette resim araştırmaları yapıyor. En güzel Öğretmenler Günü resimleri haberimizde yer alıyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDİR?

Türkiye’de 1981'den beri, her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor.

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını 11 Kasım 1928’de yaptığı toplantıda vermiş ve bu ünvan, 24 Kasım’da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayınlanması ile resmileşmişti.

Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.

EN GÜZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESİMLERİ