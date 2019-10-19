Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? En güzel ve anlamlı Öğretmenler Günü hediyeleri..

Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün 24 Kasım 1928'dir. Bu nedenle 24 Kasım Öğretmenler Günü okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.Öğrenciler öğretmenlerine en güzel hediyeleri almak için araştırmalara başladı.En güzel ve anlamlı öğretmenler günü hediyeleri sizlerle..

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Öğretmenler Günü, ülkemizde her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanmaktadır. 24 Kasım Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini eline alan ve bilgilerini öğrencileriyle paylaşıp, onlara okuma yazma öğretenleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerle kutlanan özel bir gündür. Bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü Pazar gününe denk geliyor.

EN GÜZEL VE ANLAMLI ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYELERİ..

Öğretmenlere alınacak hediyeler arasında en başarılı öğretmen ödül hediye seti, LED ışıklı kitap okuma gözlüğü, kişiye özel isim yazılı kalemler, öğretmenler gününüz kutlu olsun çikolataları, yılın en iyi öğretmeni oscarı, isme özel erkek cüzdanı, kişiye özel sihirli kupa, kişiye özel harfli kol düğmesi, çiçek, saat, kravat, isme özel anahtarlık, kişiye özel 2020 ajanda, öğretmenlere özel masa saatleri bulunuyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

ANA GİBİ, BABA GİBİ

Öğretmenim bilir misin

Seni nasıl sevdiğimi?

Sorsan bana nerde yerin

Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;

Baba değil, baba gibi

Öğretmenim ben de sevgin

Can içinde bir can gibi…

Hüseyin DÜZBASAN

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Geçen yıl bilmiyordum.

Ne okuma ne yazma.

Sönmez ışıklar tutan,

Siz oldunuz yoluma.

Bir yıl içinde bana,

Çok bilgiler verdiniz.

Anne sevgisi gibi

içimdedir sevginiz.

Vefa ÇAĞAN

ÖĞRETMEN

Dosttur o çalışanla, dosttur o yarışanla

Yarınlara el ele beraber koşanlarla,

Mutludur o, simsiyah saçları olmuşsa ak,

Dünden daha güçlüdür uyanırken her sabah.

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren

Odur hep geleceğe güvenle gülümseyen.

Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan.

Odur eli öpülen, odur fedakâr insan.

Sarsılmaz bir inançla görevini sevmekte,

Ömrünü adamıştır milletine hizmette.

Ruhlara şekil veren, kafaları besleyen

Uygarlığa yürürken en öndedir öğretmen.

Nevin EMGEN