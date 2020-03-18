Öğretmen atama sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgula

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alımları gerçekleştirilecek ilanın başvuruları ocak ayında yapılmıştı. Mart ayı içerisinde tercihlerini yapan adaylar için atama sonuçları açıklaması bugün yapılacak. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmen atama sonuçları 18 Mart tarihinde erişime açılacak.

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI İSTENECEK BELGELER NELERDİR?

Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,

Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.

Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacaktır.