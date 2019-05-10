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Öğrencisini sınıfta tokatlayan öğretmen hakkında soruşturma

Öğrencisini sınıfta tokatlayan öğretmen hakkında soruşturma

Bolu’da, ilkokul öğrencisinin sınıfta kulağını çekerek tokatlayan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda görevli G. Y. isimli öğretmen, öğrencilerinden birisinin sorduğu soruyu bilememesi üzerine sınıf tahtası önünde kulağını çekerek kafasına tokat attı. Öğretmeninden şiddet gören çocuğun durumu ailesine haber vermesi üzerine aile G. Y.’den şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen G.Y. hakkında soruşturma başlattı.
Yaşanan olay, diğer öğrenciler tarafından ise, cep telefonu ile anbean görüntülendi. Görüntülerde, G.Y.’nin öğrencisine tahta üzerinde bir konuyu anlatırken ‘seni döveceğim ha’ diyerek kulağından çektiği ve sonrasında tokat attığı yer aldı.
Ayrıca, öğretmenin halen görevine devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

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