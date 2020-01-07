Öğrencinin iki öğünü devletten

Gürkan ATA

İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli’nin intiharını siyasi ranta çevirenlerin ortaya attığı ‘karnını doyuramadığı için intihar etti’ iddiaları yalanlanırken Akşam KYK yurtlarını ziyaret etti. Kredi Yurtlar Kurumu’nda kalan 603 bin üniversiteli beslenme yardımından faydalanıyor.

KAHVALTI 4.5 TL

Yüksek Öğretim Kredi Yurtlar Kurumu’ndan alınan verilere göre kantinlerde yemekler, piyasa ortalamasının en az yüzde 35 daha ucuz sunuluyor. Devlet yurtlarında kalan öğrenciler kimlik kartlarına yüklenen 4.5 TL ile kahvaltı menüsünü ücretsiz olarak alabiliyor. Akşam yemeğinde ise yine kartlarına yüklenen 9.5 TL ile çoktan seçmeli menü alabiliyorlar. Yurt ücreti alınmadan barınan maddi durumu yetersiz öğrencilerin kartlarına ise günlük 24 TL yemek ücreti yükleniyor. Mutfakların hijyen şartlarına uygunluğu gıda mühendisleri, diyetisyenler ya da yöneticiler tarafından kontrol ediliyor. Yemeklerden alınan numuneler 72 saat boyunca saklanıyor, ihtiyaç duyulması halinde tahlil edilmesi için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na gönderiliyor. Aksine hareket edilmesi durumunda sözleşme feshediliyor.

NORMAL ÖĞRETİM

Çorba 3 TL

Pilav 3 TL

Makarna 3.5 TL

Baklagil 4 TL

Sebzeli et 8 TL

Tavuk but 6 TL

Biber dolma 4.25 TL

İKİNCİ ÖĞRETİM

Mantı 4.5 TL

Mevsim salata 3 TL

Tatlılar 3 TL

Börek 3.5 TL

Adana kebap 9.5 TL

Köfte 9.5 TL

Balık ızgara 9.5 TL

ALLAH DEVLETE ZEVAL VERMESİN

Enes Ünal: 4.5 aydır Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı KYK Yurtlarında kalıyorum. Burada gerek barınma ve gerekse yemek konusunda evi aratmayan ortamlar var. Her açıdan içimiz rahat yemek yiyoruz.

Furkan Yaşar: 4 yıldır yurttayım ve her açıdan rahatım. Burada tertemiz ortamda, bazen hiç para ödemeden kahvaltı ve akşam yemeğini yiyoruz. Yemekler lokantalardan daha güzel. Devletimize Allah zeval vermesin.

ÖĞRENCİYİ DÖVEN POLİSİN GÖREVİNE SON

İstanbul Üniversitesi önünde 2 Ocak’ta yemek eylemi yapan 200 kişilik öğrenci grubuna polis müdahale etti. Bu sırada bir polis memuru öğrenciyi darp etti. İstanbul Valiliği, polis memurunun görevden alındığını açıkladı.