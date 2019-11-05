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Öğrencilerin sevgisiyle kanseri yendi

Öğrencilerin sevgisiyle kanseri yendi

Doğum sonrası göğsünde oluşan sertliğe ‘enfeksiyon’ denilen Yeşim Öğretmen’in kanser olduğu ortaya çıktı. Iğdır’da üç ay yanlış tedavi uygulanan Durakcıgil, öğrencilerinin desteğiyle meme kanserini yendi. 

Neslihan KESKİN

Iğdır Ziya Gökalp Ortaokulu’nda Fen Bilgisi öğretmeni olan Yeşim Bağcı Durakcıgil (32) ikiz çocuklarının ardından 1,5 yıl önce Özgür adını verdiği bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeğinin doğumunun ardından bir göğsünde sertleşme olan Durakcıgil’e ‘enfeksiyon’ teşhisi konuldu ve antibiyotik tedavisi uygulandı. Birçok doktora giden Yeşim Öğretmen’in şikayeti geçmedi. Son gittiği doktorun biyopsi istemesi üzerine Durakcıgil’e meme kanseri teşhisi kondu. 

Yeşim Öğretmen kanser tedavisi için İstanbul’da Medipol Üniversitesi Hastanesi’ne geldi ama çok sevdiği öğrencileri onu hiç yalnız bırakmadı. Sürekli mektup yazan, mesaj atan öğrencileri bu süreçte öğretmenlerinin en büyük moral kaynağı oldu.

Ameliyatı başarılı geçen Durakcıgil öğrencilerinden gelen mesajlar fotoğraflar ve çiçeklerle moral bulup kanseri yendi.

BİRLİKTE YAŞATTILAR

Medipol Üniversitesi Hastanesi’nde Genel Cerrah Prof. Dr. Cem Gezen ve ekibi tarafından tedavisine başlanılan Yeşim Öğretmen’deki meme kanserinin hiç görüntü vermeyen ‘invaziv’ türü olduğu tespit edildi. Kemoterapi ve radyoterapi uygulanmaya başlanan Durakcıgil’in iki göğsü alındı sonrasında ise estetik yapıldı. Bu süreçte ailesi ve öğrencilerinden desteklerle moralini hep yüksek tutan Yeşim Öğretmen kanseri yenerek hayata tutunmayı başardı.  

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