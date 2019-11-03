Öğrencilere Külliye'de yarı zamanlı iş imkanı: Başvurular 17 Kasım'da bitiyor

Osman Nuri CERİT

Lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşan adaylarda iyi düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma ve 4 üzerinden en az 2.5 not ortalaması şartı aranacak. Adaylar başvurularını ‘Kariyer Kapısı’ adlı başvuru platformu üzerinden 17 Kasım’a kadar yapabilecek. Seçilen öğrenciler, CBİKO ve Finans Ofisi başkanlıklarında görevlendirilmek üzere haftada asgari 2.5 iş günü çalışacak.

524 ÖĞRENCİDEN 9’U KÜLLİYE’DE KALDI

Geçtiğimiz ocak ayında programa üniversitelerin kariyer merkezleri aracılığıyla başvuran 524 öğrenciden 24’ü kısmi zamanlı olarak İnsan Kaynakları Ofisi’nde istihdam edilmişti. Programın tamamlamasının ardından gerekli aşamaları başarıyla tamamlayan 9 öğrenci tam zamanlı olarak Ofis’te çalışmaya başlamıştı.