Öğrencilerden ayrı geçen ilk 24 Kasım

Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan 1 milyon öğretmen bugün Öğretmenler Günü’nü buruk geçiriyor. Trabzon’da 27 yıllık öğretmen Şehnaz Kırım, koronayı yenerek sağlığına kavuşmanın mutluluğu yanında 24 Kasım’da ilk kez öğrencilerinden ayrı kalacak olmanın burukluğunu yaşıyor.

‘ÇOCUKLARIMIZI ÖZLEDİK’



Öğrencileriyle EBA üzerinden bir araya geldiğinde çocukları ne kadar sevdiğini ve özlediğini anladığını belirten Kırım, şunları söyledi: “Kamera arkasından o kadar güzel, bıcır bıcır ‘öğretmenim’ sesleri geliyor ki onlarla geçirdiğiniz her an dünyaya değer. Aslında bugünü kutlamış olmayacağım çünkü onlar olmadan Öğretmenler Günü olmuyor. Sorumluluğunuzu sahiplenin, çocuklarınız bir an önce okula başlasın. Biz de onlarla buluşalım ve bu savaştan bir an evvel sağlıkla kurtulalım.”

ÖĞRENCİLERDEN ÇAT KAPI KUTLAMA



Van Erciş’te Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencileri, sınıf öğretmenleri Selda Demirci’ye sürpriz yaparak pasta üfletti.

NAZLI ARAS YILIN ÖĞRETMENİ SEÇİLDİ



Mudanya’da Cafer Yener İlkokulu İngilizce öğretmeni Nazlı Aras, MEB tarafından “Yılın Öğretmeni” seçildi. Aras, Cumhurbaşkanlığı ve MEB’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Zoom üzerinden yapılacak etkinlikte Bursa’yı temsil edecek.

TREN BİLETİ VE KARGO ÜCRETLERİ İNDİRİMLİ



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 30 Kasım’a kadar tren bileti ücretlerinde yüzde 50, kargo ücretlerinde yüzde 25 indirim yapılacağını açıkladı.